Droits humains : le « Mandela Day » célébré au Camp pénal

Le Sénégal a célébré, ce jeudi 23 juillet 2026, la Journée internationale Nelson Mandela. Organisée au Camp pénal de Liberté 6, la cérémonie a servi de cadre aux autorités pour réaffirmer leur engagement en faveur d'une justice axée sur la dignité et la réinsertion des détenus.



Le Directeur général de l'administration pénitentiaire, le contrôleur de cabinet Mbaye Ciss, a souligné que cet événement constitue « un appel universel à l'engagement citoyen », illustrant la volonté de transformer les prisons en « espaces d'apprentissage et de responsabilisation ». Transmettant le message du garde des Sceaux, Fatou Bintou Ndiaye Sall a rappelé les directives du président Bassirou Diomaye Faye sur la sacralité de la personne humaine. Un plan d'action d'envergure sera déployé pour rationaliser la détention provisoire et décongestionner les établissements pénitentiaires.



Ces réformes s'inscrivent dans une feuille de route à moyen terme. Elles s'adossent au Plan stratégique 2025-2029 du ministère de la Justice, qui met l'accent sur l'humanisation des conditions de détention, la formation professionnelle des usagers et la réhabilitation du cadre de travail des agents. Les autorités ont officialisé l'intégration permanente du Mandela Day dans l'agenda institutionnel national, réaffirmant l'ambition de moderniser le système carcéral sénégalais.