Formation continue diplômante 2026 : réouverture exceptionnelle des inscriptions pour les enseignants

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé la réouverture exceptionnelle des inscriptions à la Formation continue diplômante des enseignants (FCDE) pour la session 2026.



Dans un communiqué, le directeur de la Communication du ministère, Daouda Guèye, précise que cette mesure constitue « une ultime opportunité » offerte aux ayants droit n'ayant pas encore accompli les formalités requises de régulariser leur situation.



Les intéressés sont invités à déposer leur dossier d'inscription directement auprès du Centre régional de formation des personnels de l'éducation (CRFPE) de leur ressort, au plus tard le mercredi 5 août 2026 à 18 heures.



Le ministère insiste sur le respect scrupuleux de cette échéance, soulignant qu'« aucune inscription ne pourra être enregistrée après cette date de clôture ».



Enfin, les directeurs des différents CRFPE sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la bonne exécution de cette opération dans les délais impartis.