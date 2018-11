Plus de 114 millions F cfa de dettes et comptes bloqués, l’Agéroute sombre

Coup dur pour l’Agéroute, contraint de payer plus de 114 millions de F cfa à la SONAM en plus voit ses comptes bancaires bloqués. Dans sa requête déposée devant la justice, en août dernier, la SONAM précise que les 144 millions de francs représentent des « impayés des primes et de quotes-parts de sinistres » qui sont dus pour les exercices 2011-2012 et 2012-2013.



L’Agéroute de son côté, a saisi le juge des référés, par une requête aux fins de Mainlevée des comptes. Mais la demande a été rejetée hier mardi 27 novembre.