Plus de 300 migrants secourus par une ONG arrive en Espagne

Plus de 300 migrants secourus au large des côtes libyennes, le 21 décembre doivent débarquer ce vendredi dans un port du sud de l'Espagne. Alors que l'Italie et Malte ont refusé de leurs recevoir.



Secourus par l'ONG espagnole, Proactiva Open Arms, les 310 migrants, originaires notamment de Somalie, du Nigeria ou du Mali, seront accueillis par la Croix-Rouge qui leur fournira vêtements, nourriture et assistance médicale si nécessaire, une fois sur la terre ferme.



La police procédera ensuite à leur identification avant qu'ils puissent être dirigés vers des lieux d'accueil. Au total, la procédure prendra "plusieurs heures", indique-t-on au sein de la Croix Rouge, cité par VoaAfrique.



La route de la Méditerranée centrale est la plus meurtrière, avec 1.306 migrants morts dans la traversée vers les côtes italiennes et maltaises depuis le début de l'année, selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).