Plus de 300 millions d’enfants déscolarisés

L’Unicef tire la sonnette d’alarme lors de la journée mondiale de l’enfant, célébrée ce 20 novembre.



Cette agence des Nations unies fait savoir que 303 millions d’enfants et de jeunes dans le monde sont déscolarisés.



Toujours selon l’Unicef, 650 millions de filles et de femmes ont été mariées avant leurs 18 ans et plus de 5 millions d’enfants sont morts, principalement de causes évitables, avant leur 5ème anniversaire.



Tous les jours, des enfants sont privés de leurs droits, selon l’Unicef qui a marqué la Journée mondiale de l’enfant par le lancement d’une pétition mondiale pour appeler les dirigeants du monde à offrir un avenir prometteur pour chaque enfant et aider l’UNICEF à ancrer cet avenir dans la réalité.



L’Unicef a lancé une campagne demandant de porter des vêtements ou des accessoires bleus et en partageant votre photo sur les réseaux sociaux, afin de donner à cette journée une certaine visibilité qu'elle mérite avec le hashtag #EnBleuPourChaqueEnfant.