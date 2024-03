« Plus de 40% des cartes électeurs n’ont pas pu être délivrés » , selon la cheffe observatrice de la MOE UE Sénégal 2024

La Mission d'observation électorale de l'Union européenne (MOE UE) semble être satisfait d'un déroulement du scrutin au Sénégal.



En conférence de presse ce mardi, elle a noté que "le scrutin a été bien organisé et marqué par une affluence matinale. Les électeurs ont pu faire leur choix librement dans une ambiance paisible et ordonnée".



En attendant l'annonce officielle des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel, la société civile, la cheffe de mission de l'UE est revenu sur les données du ministère de l'Intérieur, concernant le fichier électoral.



"A la suite d'une période d'actualisation de 21 jours seulement en avril 2023, comprend 7 371 890 électeurs dont 338 040 à l'étranger. Fait marquant, près de 50% des jeunes de 18 à 30 ans ne sont pas inscrits sur le fichier électoral."



Ce qui signifie que « plus de 40% des cartes électeurs n’ont pas pu être délivrés » a laissé entendre Alin BJÖRK, Cheffe observatrice de la MOE UE Sénégal 2024.





Bien que suffisant pour la tenue d'élections,

madame BJÖRK considère que le fichier électoral comporte diverses faiblesses, dont "l'absence de données officielles sur son évolution et son indisponibilité pour les candidats potentiels lors de la collecte du parrainage, qui ont réduit la confiance des parties prenantes dans sa fiabilité"



Tout comme, " la distribution des cartes d'électeur issues de la dernière Révision exceptionnelle des listes électorales (RELE) a été affectée par l'interruption du processus, et près de 60% des cartes seulement ont pu être délivrées."