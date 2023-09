Plus de 70 pirogues dont la plupart parties du Sénégal ont accosté en Espagne depuis le début de l’été

Un chiffre effarant ! Plus de 70 pirogues ont emprunté la route des Canaries depuis le début de l'été, la plupart en provenance du Sénégal, selon le journaliste espagnol, Txema Santana, spécialisé dans les questions migratoires.



« Un voyage de plus de mille kilomètres, d'une durée de plus d'une semaine, en pleine mer et avec un risque très élevé de mourir ou de voir mourir un compagnon », a-t-il indiqué.