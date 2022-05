Plus de 72 000 personnes déplacées en raison des combats dans l'est de la RDC

Depuis une semaine, plus de 72 000 personnes ont dû déjà quitter leurs maisons, ont déclaré les Nations Unies vendredi. Les combats continuent dans la partie est de la RDC entre le résurgent mouvement du M23 et les forces gouvernementales.



Deux ONG, le Comité international de secours (IRC) et le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), ont de leur côté chiffré à 37 000 le nombre de déplacés en quatre jours dans la même région.



Ces personnes manquent de tout et les fonds manquent, explique Tom Peyre-Costa, porte-parole du NRC en Afrique centrale et de l'Ouest.



Les personnes que nous avons rencontrées nous disent qu'elles sont parties à 3h du matin. Elles ont attrapées ce qu'elles ont pu, une casserole, un sac de nourriture. Ils ont fui mais la plupart ont dû marcher plus de 20 km, ils ont dû tout laisser sur la route et n'ont garder avec eux que leurs enfants. Ils n'ont absolument rien [...] On a déjà des cas de diarrhées et de déshydratation parmi les enfants donc c'est la priorité [...] C'est une population meurtrie qui souffre de la faim, des combats et du manque de financements.