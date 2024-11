Plus de 7,3 millions d'enfants menacés par la rougeole au Sénégal : And Gueusseum sonne l'alarme

Le syndicat Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) – regroupant le SUTSAS, le SUDTM, le SAT Santé/D, le CNTS Santé, le SAT/CL, et le SYTRACTS, ainsi que And Gueusseum – constate une recrudescence préoccupante de la rougeole, qui sévit à l’échelle mondiale et affecte désormais le contexte socio-sanitaire national.



Cette situation alarmante ne ménage plus les populations vulnérables, en particulier les enfants de moins d’un an et ceux âgés de plus de cinq ans. Au Sénégal, "ces derniers sont estimés à 7 326 586", selon les données de la Direction de la Prévention du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, a rapporté le syndicat dans une déclaration officielle.



Face à cette menace d’épidémie massive, potentiellement imminente en raison de la fragilisation des systèmes de santé, le Directoire National de And Gueusseum appelle ses membres à s’impliquer activement dans la campagne de riposte vaccinale prévue du 2 au 11 décembre. Il exhorte également les acteurs de la santé à transmettre, de manière exceptionnelle et ponctuelle, les données nécessaires à l’évaluation de l’efficacité de cette campagne. L’objectif est de contenir cette maladie grave, à forte létalité, qui fait l’objet d’une déclaration obligatoire.



Par ailleurs, le Directoire réitère son appel au Gouvernement pour l’application des accords résiduels conclus avec And Gueusseum, afin de mettre un terme définitif à la rétention d’informations sanitaires et sociales en vigueur depuis le 7 mars 2023.