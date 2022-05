Plusieurs Dakarois régulièrement privés d'eau: Sen'Eau accuse les travaux du BRT, KMS3 et les fausses promesses de Macky

Approvisionnement en eau, casse des conduites, la S’en Eau s’explique

Récurrence des casses de conduites malgré les efforts

Interrogé par PressAfrik, Papa Abdou Mbaye, directeur régional de la S'en Eau à Dakar s’est expliqué sur la déserte d’eau et les incidents liés aux travaux du Bus rapid transit. A l’en croire, « la déserte de l'eau sur Dakar est globalement satisfaisante ». « Depuis mercredi, nous avons des travaux de réparation d'une fuite qui est survenue sur la conduite qui assure le transfert de l'eau sur Dakar, depuis la nouvelle usine de Keur Momar Sarr 3. Nous avons des perturbations sur un certain nombre de quartiers du fait de la réduction de l'apport d'eau qui nous vient de l'usine. Mis à part cet incident qui est un peu conjoncturel, il faut dire que la déserte de l'eau sur Dakar est globalement satisfaisante ».D’après le directeur régional, « plus de 98% des quartiers ont de l'eau en présence continue ». Il reste quelques poches qui sont déficitaires. Il s'agit, précise-t-il, des zones qui se trouvent autour des Mamelles, qui, du fait de leur position topographique, sont mal alimentées. Mais, rassure-t-il, par rapport à cela, ils sont en train de reprendre la reconfiguration du réseau pour pouvoir les faire sortir de ces quartiers qui sont déficitaires.Evoquant le cas des Parcelles Assainies, M. Mbaye a fait savoir que les quartiers sont relativement bien alimentés, tout en soulignant quelques difficultés dans certaines zones pendant les heures de pointe. « Au niveau des Parcelles assainies, si nous n'avons pas d'ouvrage de production en arrêt pour des travaux d'entretien ou bien des réparations de fuites qui sont liées à des incidents sur le réseau, les quartiers sont relativement bien alimentés. Pendant les heures de pointe ou bien pour les populations qui se trouvent à des étages supérieurs, en l'absence de dispositif de réservoir et de suppresseur, naturellement, ces gens peuvent manquer d'eau ».Depuis le début des travaux du Bus rapid transit, il est courant de voir à Dakar des casses de conduite d’eau pouvant entrainer un arrêt en approvisionnement. S’expliquant sur les incidents, Papa Abdou Mbaye a soutenu que malgré les efforts fournis par la société, ils continuent à enregistrer des casses. « C'est ce que nous appelons dans notre jargon, les casses-tiers. Aujourd'hui sur Dakar nous avons un certain nombre de chantiers qui sont ouverts. Et ils consistent, par moment, à faire des terrassements. Qui dit terrassement dit risque de heurter des canalisations qui sont enterrées. Et malgré tous les efforts en termes de mise à disposition des plans qui montrent le tracé de nos canalisations et les déplacements de nos agents sur le terrain, il nous arrive fréquemment et régulièrement que des accidents viennent casser nos canalisations. Ce qui nous oblige à arrêter le service d'eau et à procéder à des réparations avant de pouvoir remettre le service ».