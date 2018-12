Plusieurs tonnes de fer destinées au TER volées au Port

A ce rythme, le Train Express Régional ne sera pas réceptionné le 14 janvier 2019, comme ça a été annoncé par les autorités. Après les individus qui dérobaient les fer qui doivent servir de rails au TER, c'est une bande, qui a volé plusieurs tonnes de fer destinées à la même infrastructure, qui a été démantelée, mais dont le cerveau coure toujours.



Le plus bizarre, c'est que le vol a eu lieu dans l'enceinte du Port autonome de Dakar. D'après Libération, c'est célèbre commerçant du nom de Demba Ndiaye qui a tout coordonné.

Nous confrères soulignent que les dénommés Serigne Diagne et Ousseynou Thiamsont (complices de Ndiaye) alpagués par la Brigade de recherches et sont sur le coup d'une information judiciaire ouverte par le parquet de Dakar pour "soustraction de deniers publics et recel de deniers publics".