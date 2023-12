Podor : le budget voté à plus de 265 millions de FCFA

Le Conseil Départemental de Podor a approuvé le budget pour l'année 2024 hier samedi, lors d'une session présidée par Mamadou Dia, son président. Ce budget, estimé à plus de 265 millions de francs CFA, se compose principalement des prévisions liées aux fonds de dotation et aux fonds d’équipements des collectivités territoriales.



M. Dia a souligné que ce budget prévisionnel ne tient pas compte des reports jusqu'à ce que les comptes avec la Perception de Podor soient finalisés. Cette allocation financière, met l'accent sur la santé et l'éducation, représentant des secteurs prioritaires selon le président du Conseil Départemental.



Plus en détail, ce budget de 2024 alloue 55% de ses fonds au fonctionnement, soit 146 millions 466 mille 341 FCFA, tandis que 45% de l'allocation, soit 118 millions 575 mille 673 FCFA, est réservée à l'investissement.



Depuis sa création en 2014, le Conseil Départemental a placé la modernisation de l'hôpital régional de Ndioum en tête de ses priorités, également l'éducation comme un secteur majeur nécessitant des ressources conséquentes pour améliorer ses performances, renseigne Aps. M. Dia a souligné la volonté de la collectivité d'organiser une journée de l’excellence afin de stimuler les acteurs de la communauté éducative à obtenir des résultats encore plus remarquables. Par ailleurs, il a annoncé une revalorisation des salaires du personnel.