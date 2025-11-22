Podor : le fleuve Sénégal en baisse de 13 centimètres, la vigilance maintenue

Le niveau du fleuve Sénégal continue de baisser à Podor, au nord du Sénégal, où il a atteint 4,39 mètres ce samedi 22 novembre 2025 à 8 heures, selon les relevés de l'échelle hydrométrique du Quai Elhadj Boubou Sall. Avec 4,51 mètres hier vendredi à la même heure, le fleuve a perdu 13 centimètres en 24 heures.



Malgré la baisse du niveau de l'eau, qui se dirige vers son lit mineur, les risques d'inondations ou de crues soudaines ne sont pas totalement écartés. Selon les spécialistes, Podor se trouve toujours en "zone orange", une situation qui exige une vigilance accrue des populations et des autorités locales.



Les services de surveillance appellent les populations à « rester prudentes, vigilantes et mobilisées » face à ce niveau d'eau soutenu.