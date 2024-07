Podor: une étude révèle une perte de 30 % des récoltes

Une perte de 30 % des récoltes est enregistrée chaque année par les producteurs de Podor, selon les informations de l’APS. Ce chiffre ressort d'une étude réalisée par l'Institut prospective agricole et rurale (IPAR), lors d'une journée de restitution hier mardi 16 juillet 2024.



Cette perte, constitue un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs CFA, d'après la présentation dudit rapport.

Cette journée de restitution a réuni prés de centaine d'acteurs autour d'un atelier de partage et de validation sur le thème : “Les pertes post récoltes et les besoins en infrastructures de conservation et de stockage des produits halieutiques du département de Podor”.



Cette cérémonie a été présidée par l'adjoint au préfet du département, Ousmane Sidibé en compagnie du sous-préfet de Thillé Boubacar, Giry Faye Tall.