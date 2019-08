Pogba : "Les insultes racistes me rendent plus fort"

Paul Pogba a été victime d'injures racistes pour avoir raté un penalty lundi. Le champion du monde français a réagi via son compte twitter. "Mes ancêtres et mes parents ont souffert pour que ma génération soit libre aujourd'hui, pour travailler, prendre le bus, jouer au football. Les insultes racistes sont de l'ignorance et ne peuvent que me rendre plus fort", a-t-il sur Twitter.



Paul Pogba réagit ainsi aux insultes racistes contre son coéquipier de Manchester United, Marcus Rashford. Le champion du monde affirme que les insultes racistes, dont il a été lui-même victime en début de semaine, l'incitent à "[se] battre pour la prochaine génération".