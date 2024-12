Pogba réagit après la condamnation de son frère : “Il n'y a pas de gagnant dans cette affaire”

Au lendemain du jugement qui a condamné son frère et ses amis d'enfance dans la retentissante affaire de sa séquestration, le footballeur Paul Pogba a dit vouloir "tourner la page" dans une déclaration transmise vendredi soir à l'AFP. "Il n'y a pas de gagnant dans cette affaire qui implique des membres de ma famille et des personnes que je connais depuis l'enfance", a déclaré l'international français par le biais de son avocat. Jeudi, le tribunal correctionnel de Paris a condamné Mathias Pogba, son frère aîné, et cinq amis d'enfance à des peines allant jusqu'à huit ans de prison.

Mathias Pogba a écopé d'un an de prison ferme aménagé sous bracelet électronique. Les autres prévenus de ce procès très médiatique ont tous été condamnés à des peines de prison allant jusqu'à huit ans et à des amendes de 20.000 à 40.000 euros, pour extorsion, séquestration ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs. "Je peux enfin tourner la page sur cette période extrêmement pénible. Cette conclusion est l'occasion pour tout le monde de se concentrer sur l'avenir", a écrit à l'AFP l'ex-joueur de la Juventus Turin qui n'avait pas souhaité assister au procès.

Son absence avait été dénoncée par les avocats de la défense. "Il nous a beaucoup manqué à l'audience", avait souligné Steve Ruben, avocat d'un des prévenus, dans sa plaidoirie. "On a lu ses déclarations mais on aurait aimé avoir des réponses à nos interrogations parce qu'il a eu des propos évolutifs", avait-il expliqué. L'"affaire Pogba" a démarré dans la nuit du 19 au 20 mars 2022 par un guet-apens monté à l'encontre de Paul Pogba dans un appartement de Seine-et-Marne. Deux hommes cagoulés l'avaient braqué sous la menace d'armes à feu dans le but de lui soutirer 13 millions d'euros.

L'affaire avait éclaté au grand jour après la diffusion en août 2022 de vidéos sur les réseaux sociaux de Mathias Pogba dans lesquelles ce dernier accusait Paul d'avoir marabouté Kylian Mbappé. "Maintenant que le jugement a été rendu, je peux me concentrer pleinement sur mon retour au football professionnel", a ajouté le joueur, sans club depuis la résiliation fin novembre de son contrat avec la Juventus de Turin.

L'international français de 31 ans a subi un contrôle positif à la testostérone, qui lui vaut d'être été suspendu depuis septembre 2023. Mais sa sanction a été réduite en appel et il pourra reprendre la compétition en mars prochain. Paul Pogba a grandi dans une cité à Roissy-en-Brie, en grande banlieue parisienne, entouré d'amis très proches qu'il n'a pas oubliés une fois le succès venu et qu'il a régulièrement aidés financièrement. Pendant ses auditions devant le juge d'instruction en septembre 2023, il avait déclaré que "malgré tout ce qui s'est passé, ils auront toujours une place dans mon coeur (...) C'était comme ma famille".

