Pogba suspendu à titre conservatoire !

La sanction est d’ores et déjà tombée pour Paul Pogba. Ce lundi après-midi, l’agence de presse italienne ANSA confirmait que le milieu de terrain international tricolore, Paul Pogba (30 ans), aurait été testé positif à la testostérone, le 20 août dernier, lors du premier match de Serie A de la Juventus cette saison, contre l’Udinese. Une substance qui ne peut pas être prise par un footballeur, en Italie, même avec une autorisation thérapeutique.





Après avoir été contrôlé positif à la testostérone, le footballeur français a été suspendu à titre conservatoire par le Tribunal National d’Antidopage italien. «Le Tribunal national antidopage annonce que, suite à la demande du Parquet national antidopage, il suspend à titre conservatoire l’athlète Paul Pogba pour violation des articles 2.1 et 2.2. Substance trouvée : métabolites de testostérone d’origine non endogène», est-il confirmé dans le communiqué de l’instance. La Juventus devrait réagir très rapidement sur le statut de Paul Pogba.