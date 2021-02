Point #Covid-19 ce dimanche 14 février : 366 nouveaux patients, 7 décès, et 61 cas graves

Après une légère baisse notée samedi, les nouvelles contaminations au coronavirus ont connu une hausse ce dimanche, 14 février 2021. En effet, le bulletin épidémiologique, lu par le directeur de la Prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, ce jour, fait état de 366 nouveaux cas sur 2116 tests réalisés, soit un taux de positivité de17,30 %. Par contre, 7 décès ont été enregistrés hier samedi, contre 6 avant-hier.



S’agissant des nouveaux cas,160 sont des contacts suivis, zéro cas importé et 206 issus de la transmission communautaire.



Dans la répartition de la redoutée transmission communautaire, la situation reste critique à Mbour :



Mbour (13), Diamniadio(12), Dakar Plateau (11) , Kaolack (9), liberté 6 (8), Maristes (8), Keur Massar (6), Ouakam (6), Medina (5), Mermoz (5), Ouest Foire (5), Rufisque (5), Sokone (5), Almadies (4), Guediawaye (4), Hlm (4), Louga (4), Parcelles Assainies (4), Bambey (3), Birkilane (3), Cité Douane (3), Koki (3), Sacré-Cœur (3), Sicap Foire (3), Touba (3), Yoff (3), Amitié 2 (2), Citè Aliou Sow (2), Dagana (2), Dara (2), Diourbel (2), Fann Hock (2), Hlm Grand Yoff (2), Kaffrine (2), Kedougou (2), Kounoune (2), Linguere (2), Mamelles (3), Richard-Toll (2), Salémata (2), Sebikhotane (2), Tamba (2), Thiébaud (2), Velingara (2), Bounkiline (1), Camberene (1), Dieuppeul (1), Fass Delorme (1), Fass Payotte (1), Fatick (1), Gueul Tapée (1), Amont 4 (1), Kolda (1), Libertè 3 (1), Liberté 5 (1), Doffane (1), Nord Foire (1), Pikine (1), Podor (1), Point E (1), Popenguine (1), Sangalkam (1), Scat urbam (1), Sicap Mbow (1), Sud Foire (1), Tivaounae Peulh (1), Yeumbeul (1), Zac Mbao (1), Ziguinchor (1), Zone A (1), Zone (1) et Zone de captage (1).



Toutefois, 221 patients contrôlés négatifs et déclarés guéris, contre 272 hier.



Dr Mamadou Ndiaye annonce que 61 cas graves sont pris en charge en réanimation.



Depuis le 2 mars à ce jour, 31.007 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 25.383 guéris, 748 décédés et donc 4875 patients sous traitement.