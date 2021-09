Point Covid-19 de ce samedi: 09 nouveaux cas, un décès et le nombre de patients sous la barre des 500

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point quotidien sur la situation de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Sur les 1870 tests effectués vendredi, il n'y a que 09 qui sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,48%.



Il s'agit d'01 Cas contact et de 08 Cas issus de la transmission communautaire, répartis comme suit: 5 cas dans la région de Dakar et un cas pour chacune des villes de Louga, Ndoffane et Touba.



269 patients ont été contrôlés négatifs vendredi et donc déclarés guéris. 09 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.



Le nombre de patients actuellement traités a drastiquement chuté pour passer sous la barre des 500. Selon les chiffres du ministère, il n'y a plus 485 malades de Covid-19 pris en charge dans les hôpitaux ou chez eux.



Toutefois 01 nouveau décès a été enregistré hier



A ce jour 73 728 cas ont été déclarés positifs au Sénégal depuis le 02 mars 2020, dont 71 387 guéris et 1855 décès.



Depuis le début de la campagne de vaccination, le ministère informe que 1.239.209 personnes ont été vaccinées.