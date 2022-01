Point Covid-19 de ce samedi: 2 décès supplémentaires et une baisse des nouvelles contaminations

Deux nouveaux décès liés au Covid-19 ont été rapportés ce samedi par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Aussi, 14 patients sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.



Toutefois, une baisse des nouvelles contaminations a été notée ces derniers jours. Sur 1828 Tests effectués vendredi, 163 sont revenus positifs. Il s’agit de 17 Cas contacts, 01 Cas importé et 145 Cas issus de la transmission communautaire.



Le ministère de la Santé informe également que 282 personnes ont été testées négatives et déclarées Guéries.



A ce jour, le Sénégal a enregistré 84.118 cas confirmés depuis le 02 mars 2020 dont 77 430 guéris, 1923 décès et 4764 malades sous traitement



Les autorités sanitaires affirment par ailleurs que depuis le début de la campagne de vaccination, 1 387 350 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin au Sénégal.