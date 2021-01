Point #Covid_19 de ce dimanche 10 janvier : 6 six décès supplémentaires, 245 nouvelles contaminations dont 144 communautaires, hausse des cas graves

La situation est difficile! Le nombre de décès reste élevé malgré une légère baisse noté ce dimanche. Six (6) décès ont été recensés dans le communiqué n°315 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, lu ce 10 janvier 2021, par Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, le directeur de la Prévention. Qui rapporte que sur 1781 tests réalisés, 245 cas, sont revenus positifs. Le taux de positivité reste élevé avec 13,75%.



Dans les détails des nouvelles contaminations, il s’agit de 101 cas contacts suivis, zéro cas importé et 144 issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont recensés entre Touba (16), Kaolack (12), Dakar Plateau (7), Thiès (7), Tivaouane (7), Matam (6), Dahra (5), Mbour (5), Richard-Toll (5, Yoff ) (5, Almadies (4), Fatick (4), Guédiawaye (4), Rufisque (4), Liberté 1 (3), Ouakam (3), Pikine (3), Velingara (3), Cité Biagui (2), Darou Mouhty (2), Guinguinéo (2), Libert 6 (2), Linguère (2), Maristes (2), Ngor (2), Pété (2), Sacré-cœur (2), Tambacounda(2), Amitié 2 (1), Diamniadio (1), Dieuppeul (1), Diourbel Fass (1), Mbao(1), Niakhar (1), Cambérène (1), Colobane (1), Grand Médine(1), Joal (1), Kébémer (1), Kédougou (1), Keur Massar (1), Liberté 5 (1), Nord Foire (1), Parcelles Assainies (1), Thiadiaye (1), Yeumbeul (1), Zone B(1).



Seule lueur d’espoir, 90 patients contrôlés négatifs ont été déclarés guéris. Par contre, 33 cas graves sont pris en charge en réanimation.



A ce jour, 21245 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 18 218 guéris, 465 décédés et donc 2561 patients sous traitement.