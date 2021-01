Point #Covid_19 de ce dimanche 24 janvier... 268 nouvelles contaminations, 6 décès et 51 patients en réa

Les contaminations liées à la maladie du coronavirus ne baissent pas. Ce dimanche, 268 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur un échantillon de 2448 tests réalisés, soit un taux de positivité de 10,95%. Le nombre de décès reste élevé malgré une légère baisse noté ce dimanche. Six (6) décès ont été recensés dans le communiqué n°329 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, lu ce 10 janvier 2021, par Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, le directeur de la Prévention.



Dans les détails des nouvelles contaminations, il y 102 cas contacts et 166 issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont recensés entre Kaolack (23), Thiès (15), Louga (7), Linguère (5), Médina (5), Touba (5), Guédiawaye (4), Liberté 6 (4), Maristes (4), Ouakam (4), Rufisque (4), Sicap Baoba (4), Yoff(4), Diamniadio (3), Fann Résidence (3), Guinguinéo (3), Keur Massar(3), Mamelles (3), Mbour (3), Ouest Foire (3), Parcelles Assainies (3), Tivaouane (3), Diamaguène (2), Diofior (2), Grand Mbao (2), Kaffrine (2), Mermoz (2), Ngor (2), Pire (2), Sicap Mbao (2), Almadies (1), Bambilor (1), Bel Air (1), Cité Fadia (1), Cité Mixta (1), Cité Mourtada Vdn (1), Koki (1), Dakar Plateau (1), Diakhaye (1), Diamalaye (1), Diass (1), Diourbel (1), Golf Sud (1), Goudiri (1), Hamo-1 (1), Grand Médina (1), Kédougou (1), Kolda (1), Kounoune (1), Liberté 1 (1), Liberté 3 (1), Liberté 5 (1), Matam (1), Nioro (1), Nord Foire (1), Pikine (1), Popenguine (1), Pout (1), Sacré-Cœur (1), Sakal (1), Sokone (1), Saly (1), Thiaroye-Azur (1), Vélingara (1) et Zac Mbao (1).



La seule lueur, 192 patients contrôlés négatifs ont été déclarés guéris. Par contre, 51 cas graves sont pris en charge en réanimation.



A ce jour, 24727 patients ont été déclarés positifs dont 2476 guéris, 575 décès et donc 3675 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les Sénégalais à respecter les mesures barrières individuelles et collectives. Il insiste, toutefois, sur le port obligatoire et correct du masque.