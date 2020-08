Point #Covid_19 de ce lundi 10 août: 4 décès supplémentaires,137 nouvelles contaminations dont 72 communautaires

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19, ce lundi 10 août 2020. Sur 1402 tests effectués, 137 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,77 %. Il s'agit de 64 contacts suivis dans les centres de traitement, 1 cas importé à l’Aéroport International Blaise Diagne des Diass (AIBD) et 72 issus de la transmission communautaire.



Ils sont répartis comme suit : Ziguinchor 12, Mbour 6, Dakar Plateau 4, Guédiawaye 4, Bignona 3, Koalack 3, Mbao 3, Rufisque 3, Bob 2, Derkelé 2, Khombole 2, Libert2 2, Ouakam 2, Parcelles Assainies 2, Patte d’Oie 2, Rue Wagane Diouf 2, Castor 1, Diamniadio 1, Fann 1, Gibraltar 1, Hlm4 1, Joal 1, Kaffrine 1, Kédougou 1, Kolda 1, Libert4 1, Libert6 1, Médina 1, Point E 1, Richard Toll 1, Sangalkam 1, Tambacounda 1, Thiadiaye 1, Tivaouane 1.



Le Directeur de la prévention Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé la guérison de 38 patients qui étaient sous traitement, 45 cas graves admis en réanimation et 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dimanche.



A ce jour, le Sénégal compte 11.312 cas confirmés, dont 7.390 guéris, 236 décédés et 3.685 donc malades sous traitement.