Point #Covid_19 de ce lundi 7 décembre: 2 décès, 76 nouvelles infections et 11 cas graves

Ce lundi 7 décembre 2020, 76 nouvelles infections du Covid-19 ont été enregistrées, sur les 1.231 tests réalisés, soit un taux de positivité de 6,17%. 31 parmi elles sont des contacts suivis par les services du ministère de la Santé, 1 cas importé signalé au niveau de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) de Diass. Et, les 44 sont issus de la transmission communautaire. La région de Dakar enregistre le plus gros lot de ces contacts communautaires qui se répartissent comme suit :



Rocade Fann Bel-Air (6), Matam (5), Ouest foire(5), Dakar Plateau (3), Ouakam (3), Cité Keur Damel (2), Guédiawaye (2), Mamelles(2), Mermoz(2), Ngor(2), Pikine (2), Sicap Baoba (2), Almadies (1), Liberté 6 (1), Patte D’oie (1), Point E (1), Scat Urbam (1), Thiès(1), Tivaouane (1) et Yoff (1).



D’après le bulletin épidémiologique du jour, lu par Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, 30 patients ont été déclarés guéris, 2 décès enregistrés et 11 cas graves sont pris en charge.



Depuis l’apparition de la maladie à nos jours, 16 553 cas de coronavirus ont été enregistrés au Sénégal. Les 15 806 sont guéris, 340 sont décédés. Actuellement, 406 patients sont sous traitement.