Point #Covid_19 de ce samedi 23 mai 2020...Un nouveau décès, 67 nouveaux cas, 12 cas graves et 105 malades guéris

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale fait le point sur la situation de l’épidémie de Covid-19 au Sénégal à ce jour, samedi 23 mai 2020... Sur 934 tests réalisés, 67 sont revenus positifs. Il s’agit de 49 cas contacts dont 2 importés signalés à Ziguinchor et Kedougou et 14 issus de la transmission communautaire.



Le Sénégal a enregistré ce samedi un 34e décès lié au Covid19. Il s’agit d’un cas post-mortem. L’homme était âgé de 62 ans.



Le Directeur de cabinet du ministre de la Santé informe que 12 patients sont internés actuellement en réanimation et 105 autres déclarés guéris.



À ce jour, le Sénégal compte 1525 malades sous traitement.