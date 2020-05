Point #Covid_19 de ce samedi 30 mai 2020... 106 nouveaux cas, 23 patient guéris, 14 cas graves

Le ministère de la Santé et de l'Action sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal à ce samedi 30 mai 2020... Sur 1370 tests réalisés, 106 sont revenus positifs. Il s'agit de 94 cas contacts et 12 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit: 2 aux Parcelles Assainies, 2 à Cambérène, 1 à Colobane, 1 à Liberté 3, 1 à Guédiawaye, 1 à Hann Bel Air, 1 à Nord Foire, 1 à Sicap Amitié, 1 à Koungueul et 1 à Touba.



Le ministre de la Santé a annoncé la guérison de 23 patients. Également 14 cas graves ont été signalés. À ce jour le Sénégal compte 1331 malades sous traitement.