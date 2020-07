Point #Covid_19 de ce vendredi 24 juillet...4 décès supplémentaires, 156 nouveaux cas et 49 en réanimation

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19, ce vendredi 24 juillet 2020...Sur 1602 tests effectués, 156 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,74%. Il s'agit de 122 contacts suivis dans les centres de traitement et 34 issus de la transmission communautaire.



Ils sont répartis comme suit : Saint- Louis (4), Guédiawaye (3), Joal (2), Mbao (2), Thiès (2), Ziguinchor (2), Camébrène (1), Cité Soprim (1), Diamniadio (1), Diourbel (1), Golf Sud (1à, Grand Yoff (1), Kaffrine (1), Keur Massar (1), Kolda (1), Matam (1) , Mermoze (1) , Oussouye (1), Patte d’Oie (1), , Point E (1), Pout (1), Rufisque (1), Sacré-Cœur (1) , Scat urbam (1), , Yeumbeul (1).



Le Directeur de la prévention Docteur Mamadou Ndiaye a annoncé la guérison de 121 patients qui étaient sous traitement, 49 cas graves admis en réanimation et 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 enregistrés jeudi 23 juillet.



A ce jour, le Sénégal compte 9422 cas confirmés, dont 6291 guéris, 182 décédés, et donc 2948 malades sous traitement.