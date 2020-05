Point #Covid_19 de ce vendredi 29 mai 2020...81 nouvelles contaminations, 2 cas importés, 20 patients en réanimation et 52 guéris

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale fait le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19 ce jeudi 29 mai 2020...Sur 1236 tests effectués, 81 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6.5 %. Il s'agit de 66 contacts suivis, 2 importés et 13 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit : Touba 3, Parcelles 1, Hann 1. Golf Sud 1, keur Massar 1, Liberté 6 1, Malika 2, Maristes 1 et Yeumbeul 1



La Directrice générale de la Santé publique, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a annoncé la guérison de 52 patients qui étaient sous traitement et vingt (20) cas graves en réanimation.



A ce jour, le Sénégal compte 3429 cas confirmés, dont 1738 guéris, 41 décédés, et donc 1646 malades sous traitement.