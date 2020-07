Point #Covid_19 de ce vendredi 3 juillet...4 décès supplémentaires, 110 nouveaux cas et 38 en réanimation

Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a fait le point sur la situation de la pandémie de la Covid-19 ce vendredi 3 juillet 2020...Sur 1078 tests effectués, 110 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10.2 %. Il s'agit d'un cas importé (AIBD), 80 contacts suivis et 29 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit :



Pout 4, Guédiawaye 2, Plateau 2, Maristes 2, Niarry Taly 2 , Thiés 2, Touba 2 , Bargny 1, Centenaire 1, Fann 1, Khombole 1, Diamniadio 1, Liberté2 1, Mbour 1 , Mermoz 1, Ouakam 1, Popeuguine 1, Yaraakh 1, Yeumbeul et Zone B 1,





Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale a annoncé la guérison de 67 patients qui étaient sous traitement, trente-huit (38) cas graves admis en réanimation et quatre ( 4) décès supplémentaires liés à la covid-19.



A ce jour, le Sénégal compte 7164 cas confirmés, dont 4666 guéris, 125 décédés, et donc 2372 malades sous traitement.