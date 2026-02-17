Décès d’Abdoulaye Ba : une délégation gouvernementale au domicile de la famille du défunt étudiant

Sur instruction du Président de la République et du Premier ministre, le Gouvernement du Sénégal a dépêché une forte délégation auprès de la famille du défunt étudiant Abdoulaye Ba.



Selon un communiqué officiel, la délégation était composée de Daouda Ngom, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, de Ibrahima Sy, Ministre de la Santé et de l’Action sociale, de Marie Rose Khady Fatou Faye, Secrétaire d’Etat Porte-parole du Gouvernement, du Ministre de la Famille et des Solidarités représentée par son Secrétaire général et son conseiller technique, du Ministre-Conseiller du Président de la République, Amadou Tidiane Wone, du délégué général aux affaires religieuses Monsieur Djim Dramé, du préfet de l'arrondissement des parcelles assainies, du sous-préfet, du commissaire de Grand-Yoff et de plusieurs autres autorités administratives, territoriales et dignitaires de Grand-Yoff.



La délégation s’est rendue auprès de la famille du défunt, Abdoulaye Ba, afin de lui exprimer, au nom des plus hautes autorités de l’État, la solidarité et la compassion de la Nation toute entière, précise la même source.



Par ailleurs, elle a également formulé des prières pour le repos de son âme et réaffirmé la ferme volonté du Gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les circonstances de son décès soient pleinement élucidées et que toutes les responsabilités soient situées, avec diligence, impartialité et transparence.