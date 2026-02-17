Ligue des champions (barrage) : Le PSG renverse Monaco grâce à un doublé de Désiré Doué (3-2)

Le PSG s'en sort bien dans ce barrage aller de Ligue des champions (3-2). Rapidement menés 2-0 sur un doublé de Folarin Balogun (1e, 18e), les Parisiens ont raté un penalty avant de se remettre à l'endroit grâce à Désiré Doué, entré à la place d'Ousmane Dembélé blessé et double buteur (29e, 67e) et décisif sur le but d'Achraf Hakim (41e). Expulsé (48e), Aleksandr Golovin a coûté cher à Monaco.
