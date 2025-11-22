Polémique autour de la blessure d’Assane Diao : la FSF apporte ses clarifications

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a tenu à clarifier la situation d’Assane Diao, suite à des informations récentes diffusées par les dirigeants de son club, Côme (Série A), affirmant que le joueur se serait blessé lors de son passage en sélection.



Dans un communiqué rendu public, la FSF précise qu’Assane Diao a débarqué en « sélection avec une blessure contractée en club, lors du match contre Cagliari, le 8 novembre où il n'a joué que 45 minutes avant de céder sa place à la pause ».



Selon l’instance, pendant toute la durée du stage de préparation du match amical entre le Sénégal et le Brésil, qui a eu lieu à Londres, Assane Diao n'a jamais été en « situation de participer pleinement aux séances d'entraînement ».



La FSF précise que le « joueur a évolué en dehors du groupe et n'a pas pris part aux activités physiques normales », se limitant à des exercices spécifiques sous la supervision du staff médical de la FSF qui a finalement jugé de le « libérer en accord avec le staff technique ».