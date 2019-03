Polémique autour de la série "maîtresse d’un homme marié": Après le tempête, le beau temps

Après avoir considérée certaines scènes comme «pornographiques», l’Ong islamique Jamra avait suscité une broncha contre la série télévisée «Maîtresse d’un homme marié». Les dirigeants de cette ONG et les producteurs de cette série se sont retrouvées autour d'une table. Mame Makhtat Gueye confesse même que cela va connaître des changements. Il a confié que l'ONG va, désormais, participer à la rédaction des scénarios.



«Marodi Tv qui a financé la production de la série «Maîtresse d’un homme marié» a décidé de nous impliquer dans la série et je l'en remercie», révèle Mame Makhtar Gaye de l’ong Jamra.



Il ajoute : «des remerciements également à Khadija Sy qui en est la scénariste et la réalisatrice qui a fait l’effort et l’honneur de venir jusqu’à chez moi, lundi 25 mars pour qu’on discute».



L’invité de "Rfm matin" de ce lundi 28 mars 2019 informe par ailleurs que : «Khadija a pris l’engagement de nous associer désormais à la rédaction de ses scénarios. Et, je le remercie parce que ce n’est pas une obligation ».



Mais, rappelle-t-il, «c’est ce qui se faisait avec Cheikh Tidiane Diop de la télévision nationale qui associait Abdou Latif Gueye dans la rédaction des scénarios de Daaray Kocc et autres».



Mame Makhtar Gaye tient à rassurer toutefois que les choses entre l’Ong islamique et les producteurs de ladite série se font de manière démocratique, et très détendue.



Revenant sur leur entretien avec le Cnra ( Conseil national de régulation de l’audiovisuel), le vice-président de Jamra de renseigner : « Le Cnra nous a dit qu’ils sont obligés de se conformer à leurs textes qui dit que quand il y a deux parties en mésentente, de les entendre séparément l’une et l’autre. Ensuite, ils vont entrer en conclave pour discuter en interne et au terme de ce conclave, ils rendront publique leur délibération ».