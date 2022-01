Polémique en Pologne après une fuite massive de données de l'armée sur internet

Armes à feu, missiles, munitions, matériel informatique utilisés par l’armée polonaise jusqu’aux vêtements des soldats ou aux imprimantes achetées… Selon le média en ligne Onet, les informations sur l’équipement de l’armée qui ont fuité en ligne permettent d’établir l’état précis dans lequel se trouve le matériel et « de déterminer par exemple quel équipement n’est pas opérationnel ou ce qui manque à l’armée polonaise ». Des informations extrêmement précieuses pour les services de renseignement étrangers, ajoute le journal, affirmant que la base de données a déjà été téléchargée par des utilisateurs de plus d’une dizaine de pays.



De quoi inquiéter fortement l’opposition. « Nous sommes assis sur une poudrière et le parti au pouvoir fait semblant de contrôler la situation », a réagi par exemple une députée de la Plateforme civique. Pour le ministère polonais de la Défense, aucune inquiétude à avoir. La publication de ces données ne contient que des informations accessibles au public et ne constitue pas une menace pour la sécurité de l’État, assure le ministère.



Une enquête lancée

Il précise tout de même qu'une enquête a été lancée contre le fonctionnaire ayant placé le fichier sur un serveur non autorisé. « La Pologne est en sécurité » a commenté sur Twitter le ministre de la Défense, conseillant aux politiciens de l’opposition de se calmer et de boire un verre d’eau froide.