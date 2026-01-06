Polémique sur les 4x4 : le député Abdoul Ahad Ndiaye brise le silence et recadre Guy Marius Sagna

La controverse sur les véhicules de luxe à l’Assemblée nationale prend une tournure personnelle. Dans une réponse directe et sans détour, le député Abdoul Ahad NDIAYE, alias « LAT » a répondu à Guy Marius Sagna, dénonçant une tendance à « mettre tout le monde dans le même sac » et révélant les frustrations de la « majorité silencieuse » des parlementaires.
Tout en reconnaissant le franc-parler habituel de Guy Marius Sagna, LAT a dénoncé ce qu’il considère comme une dérive populiste. Pour lui, accuser l’ensemble des 165 députés de « silence complice » est non seulement injuste, mais irresponsable.
Le député a rappelé que sur les 140 députés ciblés par la colère de Guy Marius Sagna, « la grande majorité ne bénéficie d'aucun privilège lié aux institutions internationales (CEDEAO, UMOA) et n'occupe aucun poste stratégique dans les comités de décision ». « Ils ne siègent dans aucun comité, ne participent à aucune réflexion stratégique. Ils sont souvent dans le besoin réel, travaillant dans l'ombre sans les projecteurs des réseaux sociaux », -t-il souligné sur son compte X.
Abdoul Ahad Ndiaye a déploré le fait que l'expérience de ces députés soit rarement sollicitée par les « décideurs » de l'Assemblée. LAT a révélé un acte personnel. Il a déclaré avoir volontairement renoncé à son lot lors du tirage au sort pour l'attribution des premiers véhicules, « par principe, pour laisser la place à ceux qui travaillent dans l’ombre... et qui, eux, ne peuvent compter sur aucun téléthon ou initiative médiatisée pour espérer un véhicule de travail ».
Tout en reconnaissant le franc-parler habituel de Guy Marius Sagna, LAT a dénoncé ce qu’il considère comme une dérive populiste. Pour lui, accuser l’ensemble des 165 députés de « silence complice » est non seulement injuste, mais irresponsable.
Le député a rappelé que sur les 140 députés ciblés par la colère de Guy Marius Sagna, « la grande majorité ne bénéficie d'aucun privilège lié aux institutions internationales (CEDEAO, UMOA) et n'occupe aucun poste stratégique dans les comités de décision ». « Ils ne siègent dans aucun comité, ne participent à aucune réflexion stratégique. Ils sont souvent dans le besoin réel, travaillant dans l'ombre sans les projecteurs des réseaux sociaux », -t-il souligné sur son compte X.
Abdoul Ahad Ndiaye a déploré le fait que l'expérience de ces députés soit rarement sollicitée par les « décideurs » de l'Assemblée. LAT a révélé un acte personnel. Il a déclaré avoir volontairement renoncé à son lot lors du tirage au sort pour l'attribution des premiers véhicules, « par principe, pour laisser la place à ceux qui travaillent dans l’ombre... et qui, eux, ne peuvent compter sur aucun téléthon ou initiative médiatisée pour espérer un véhicule de travail ».
Mon cher Honorable @GuyMariusSagna,
Tu as parlé, comme toujours. Tu as fait une belle sortie, avec ta part de vérités, même si elles restent relatives. Les concernés pourront te répondre, et c’est normal.
Mais vouloir le beurre et l’argent du beurre, ça ne marche pas.
Dire… pic.twitter.com/xyrrIMDLfe
— Abdoul Ahad NDIAYE (@njaay_lahad) January 6, 2026
Autres articles
-
Coopération parlementaire : El Malick Ndiaye en visite officielle de deux jours à Nouakchott
-
Voeux au Corps Diplomatique : Diomaye Faye rejette toute logique de domination fondée sur le rapport de force
-
Députés en 4x4, peuple à bout de souffle : le sacrifice ne doit pas être à sens unique
-
Situation financière du Sénégal : le duel des chiffres qui divise les experts
-
«Escroquerie immobilière» : Boughazelli jugé mercredi dans une nouvelle affaire