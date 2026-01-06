Polémique sur les 4x4 : le député Abdoul Ahad Ndiaye brise le silence et recadre Guy Marius Sagna

La controverse sur les véhicules de luxe à l’Assemblée nationale prend une tournure personnelle. Dans une réponse directe et sans détour, le député Abdoul Ahad NDIAYE, alias « LAT » a répondu à Guy Marius Sagna, dénonçant une tendance à « mettre tout le monde dans le même sac » et révélant les frustrations de la « majorité silencieuse » des parlementaires.



Tout en reconnaissant le franc-parler habituel de Guy Marius Sagna, LAT a dénoncé ce qu’il considère comme une dérive populiste. Pour lui, accuser l’ensemble des 165 députés de « silence complice » est non seulement injuste, mais irresponsable.



Le député a rappelé que sur les 140 députés ciblés par la colère de Guy Marius Sagna, « la grande majorité ne bénéficie d'aucun privilège lié aux institutions internationales (CEDEAO, UMOA) et n'occupe aucun poste stratégique dans les comités de décision ». « Ils ne siègent dans aucun comité, ne participent à aucune réflexion stratégique. Ils sont souvent dans le besoin réel, travaillant dans l'ombre sans les projecteurs des réseaux sociaux », -t-il souligné sur son compte X.



Abdoul Ahad Ndiaye a déploré le fait que l'expérience de ces députés soit rarement sollicitée par les « décideurs » de l'Assemblée. LAT a révélé un acte personnel. Il a déclaré avoir volontairement renoncé à son lot lors du tirage au sort pour l'attribution des premiers véhicules, « par principe, pour laisser la place à ceux qui travaillent dans l’ombre... et qui, eux, ne peuvent compter sur aucun téléthon ou initiative médiatisée pour espérer un véhicule de travail ».



