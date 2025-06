Polémique sur sa participation au dialogue : "Si s'était à refaire je le ferai ", dixit Abdoulaye Seydou Sow

S’exprimant sur les raisons de sa participation au dialogue initié par le Président Diomaye sachant que l’Apr dont il est membre a décidé de ne pas y prendre part, Abdoulaye Seydou Sow a estimé qu’ « on ne peut pas boycotter un dialogue quel que soit les circonstances politique ». Il a dit avoir expliqué cela au sein du parti (APR), lors d’une rencontre tenue par le sous-comité crée par le président du parti, Macky Sall. « Je leur ai dit que si ça ne tenait qu’à moi, on prendrait part au dialogue. Le boycott n’est pas la meilleure des solutions, nous devons y assister et exposer notre conviction, dire ce que nous pensons car le Président ne va pas nous causer du tort. Ils ont dit oui tu as raison mais, comme ils ont arrêté les nôtres on ne doit pas discuter avec eux », a-t-il expliqué.



Le membre de l’Apr a d'abord rappelé que Macky Sall avait ouvert des discussions quand Karim Wade était encore en prison et pourtant Oumar Sarr y a pris part. Khalifa Sall était en prison mais, il a envoyé ses responsables venir assister. Puis il a soutenu que l’opposition a deux intérêts à assister à ce dialogue. Le premier intérêt c’est qu’ « on ne doit pas casser l’opposition ». Le deuxième est de « garder notre position en face du pouvoir », indiquant que c’est ce qu’il a défendu lors de sa prise de parole au dialogue.



Il a, par ailleurs, indiqué ne pas être prévenu de la décision de l’interdiction des membres de l’Apr à prendre part au Dialogue et qu’il ne l’apprit qu’à la conférence de presse quand ils l’ont déclaré. « Ceux qui ont pris cette décision je ne sais pas quand ils l’ont prise. Mais, moi comme le disait Me Abdoulaye Wade, « si tu manges à un repas dont tu ne sais comment il a été préparé, si tu en meurs, tu es responsable de ta mort », a-t-il souligné comme pour dégager ses responsabilités de cette décision.



Le maire de Kaffrine a signalé que lors d’une réunion, en prélude du dialogue, il avait soulevé le sujet sur la convocation des maires des capitales régionales à prendre part au dialogue. Et sur place il a leur a fait part de son intention de répondre favorablement à cette invitation en tant que maire et citoyen. « Je leur ai clairement dit que je vais répondre à la convocation donc prendre part au dialogue. Et pourtant personne n’a dit on l’interdit mais plutôt on ne l’encourage pas. Ils ont dit qu’ils n’encouragent pas les maires à y aller même si ces derniers n’ont rien à avoir avec le parti », a-t-il précisé.



Il a également rappelé que « le 4 avril, les présidents d’institutions ont été invités et ils sont tous partis sans même en informer au parti ». Pour lui, ça c’est aussi une autre forme de dialogue. M. Sow qui a affirmé y être allé en tant que maire et même en tant que citoyen et a estimé que l’Apr est dans l’erreur. Signalant que « Oumar Youm a pris part aux assises et pourquoi pas aller au dialogue donc ». « Si c’était à refaire je le ferai » , a-t-il soutenu.