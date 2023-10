Pollution à outrance, circulation dangereuse de camions de soufre et d'acide: le film de l'asphyxie de Mboro par les ICS

Le 18 juin 2019, Yatma Diop âgé de 17 ans, est fauché par un camion des ICS. Il venait juste d'avoir son BFEM . Des manifestations spontanées éclatent sur la Route nationale pour dénoncer un crime. La plateforme SOS MBORO , qui se battait jusqu'alors pour la construction d'une voie de contournement spécifique à la circulation des camions, accentue alors son plaidoyer et obtient le soutien de l'organisation sud-africaine Natural Justice qui oeuvre pour une justice sociale et environnementale en se spécialisant dans le droit relatif aux droits humains et à l'environnement en Afrique. Au moins quatre personnes ont été tuées par ces camions.



Dans ce film documentaire de 8 minutes, les populations de Mboro, composées en majorité d'agriculteurs, de maraichers et de commerçants de fruits et légumes expriment leur ressenti face à la persécution et l'agression dont elles sont victimes venant des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) . Plus de 500 passages de camions par jour, qui transportent du soufre, de l'acide G-fluo , du béton etc. Cette circulation abusive engendre une pollution sur les aliments commercialisés au marché qui jouxte la RN1 , trop étroite pour favoriser un trafic dans les normes.



Le soufre et l'acide se déversent souvent sur la chaussée, privant des populations de cette partie du pays de leur droit à un environnement sain, consacré par l'Article 25.2 de la Constitution. Regardez comment les ICS asphyxient et étouffent la ville de Mboro !