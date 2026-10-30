Mort de Fallou Sène à l'UGB : le gendarme reconnaît avoir ouvert le feu sur les manifestants,1an ferme requis devant le tribunal militaire

Huit ans après le décès de l’étudiant Fallou Sène, survenu lors d'affrontements à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, le dossier a été examiné ce vendredi devant le tribunal militaire. L’adjudant Serigne Moustapha Sané, sous-lieutenant au moment des faits en 2018, comparaît pour "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner". À la barre, le prévenu « a reconnu avoir ouvert le feu sur les manifestants ».



Pour justifier son acte, l’accusé a invoqué le cadre d'une « mission officielle de maintien de l’ordre », affirmant avoir agi pour protéger son commandant Abdou Diop ainsi que d'autres éléments blessés. Il a précisé avoir procédé à « trois tirs de sommation avant un quatrième tir qu’il affirme avoir dirigé vers les membres inférieurs des manifestants », bien que l'accusation ait souligné l'utilisation d'un fusil M16 en lieu et place de son pistolet automatique de 9 mm. Entendu comme témoin, le commandant Abdou Diop a corroboré cette version concernant la protection des troupes. En revanche, les représentants de la Coordination des étudiants de Saint-Louis ont contredit ces déclarations, assurant avoir plutôt « demandé aux étudiants de mettre fin aux jets de pierres afin de permettre aux gendarmes de reprendre leur positionnement ».



Dans ses réquisitions, le procureur de la République a demandé au tribunal de déclarer l’accusé coupable, en requérant « une peine d’un an ferme », selon Seneweb. Pour la réparation des préjudices, Me Assane Dioma Ndiaye, conseil de la famille de Fallou Sène, a réclamé « 200 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts », tandis que la Coordination des étudiants de Saint-Louis, par la voix de Me Amadou Diallo, a exigé « 50 millions de FCFA ». Assisté par Me Moustapha Dieng, qui a invoqué l’article 315 du code pénal et l’état de nécessité, l'accusé connaîtra le verdict puisque « le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 27 novembre prochain ».