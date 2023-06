Ponctuations opérées sur les salaires des enseignants: des perturbations en vue dans le secteur éducatif

La stabilité du secteur éducatif sénégalais ne tient qu'à un fil. Regroupés autour d’une plateforme Sels, Uden, Snelas/FC et Siens ont organisé lundi une conférence de presse pour s’insurger contre les ponctuations « injustifiées » opérées sur les salaires des enseignants, le non-respect de certains accords signés avec le gouvernement et l’abandon du dialogue entres autres.



Face à cette situation le Syndicat autonome pour le développement de l’éducation et de la formation (SADEF) de son coté a annoncé un débrayage pour ce « mardi 30 et une grève de 48 heures pour le mercredi 31 et jeudi 1 er j uin 2023.»



Ces syndicats d'enseignants disent être victimes d’un mépris qui sonne, selon eux comme une « défiance de la part du ministère de l’Education nationale qui a opéré des ponctuations injustifiées sur les salaires des enseignants à la fin du mois d’avril et de mai 2023 ne reposant sur aucune base légale », ont -ils indiqué dans les colonnes de WalfQuotidien.



Très en verve, ces syndicalistes ont dénoncé vigoureusement ceux qu'ils qualifient comme une « forfaiture aux allures d’une provocation et exigent la restitution immédiate et sans conditions des sommes indûment ponctionnées ».