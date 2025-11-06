Pool financier : Moustapha Diop replacé sous mandat de dépôt dans l’affaire Tabaski Ngom

Le député-maire Moustapha Diop a été replacé sous mandat de dépôt par le juge du Pool financier et judiciaire dans le cadre de l’affaire dite « Tabaski Ngom ». Cette décision marque un nouveau tournant dans la procédure.





Pour rappel ’affaire dite Tabaski Ngom, du nom de l’inspectrice du Trésor poursuivie pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux estimés à près de 700 millions de FCFA au sein de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi).



Cité dès les premières heures de l’affaire, Moustapha Diop aurait, selon Tabaski Ngom, bénéficié d’une partie des fonds détournés pour financer sa campagne électorale lors des dernières législatives. Inculpée et placée sous mandat de dépôt depuis janvier 2025 pour « association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux et détournement de deniers publics », l’inspectrice du Trésor n’a cessé de réclamer l’audition de l’ex-ministre, affirmant avoir agi sous son influence.