Pool judicaire financier: pour éviter la prison, Farba Ngom a proposé de mettre en garantie des immeubles d'une valeur de 31 milliards FCFA

Le responsable politique de l'Alliance pour la République (APR), Farba Ngom a été placé sous mandat de dépôt, ce jeudi, par le président du Collège des juges d'instruction financiers du Pool judiciaire financier (PJF). Il est poursuivi pour détournement de deniers publics portant sur "31 milliards de FCFA", "blanchiment de capitaux" et "association de malfaiteurs", a appris PressAfrik.



Lors de son audition, Farba Ngom a nié les faits qui lui sont reprochés. Et selon notre interlocuteur, celui qu'on surnomme "le griot de Macky Sall", avait proposé de mettre en garantie des immeubles d'une valeur équivalente au montant en cause, et ce dans le but d'éviter la prison. Une offre rejetée malgré la plaidoirie de ses conseils en faveur d'une mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire.



Une enquête aux ramifications multiples



L'affaire trouve son origine dans une enquête menée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui a mis au jour des transactions suspectes estimées à 125 milliards de FCFA. Le dossier mentionne également l'implication d' Amadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall, soupçonné d'avoir orchestré des opérations douteuses liées aux bons de caisse de 10 milliards de FCFA .