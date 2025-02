Pool judiciaire financier : après Farba Ngom, Tahirou Sarr entendu

Les auditions se poursuivent dans l'affaire du rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), qui révèle un présumé blanchiment de capitaux évalué à plus de 125 milliards de francs CFA. Après l'audition de Farba Ngom, c'était au tour de Seydou Sarr, plus connu sous le nom de Tahirou Sarr, de comparaître devant le Pool judiciaire financier (PJF).



Accompagné de son avocat, Me Seydou Diagne, l'homme d'affaires a été entendu ce jeudi après-midi;



L'audition de Tahirou Sarr n'a duré qu'une dizaine de minutes. Tout comme le maire des Agnam, il a quitté les lieux après cette brève rencontre avec les juges.