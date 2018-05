Popenguine: Aly Ngouille Ndiaye magnifie la cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans

Lors de la cérémonie officielle du 130e pèlerinage marial de Popenguine, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a magnifié la cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans basée sur "la tolérance et le respect. Selon lui, cette cohabitation constitue de véritables motifs de satisfaction et de fierté du Sénégal. « On ne le dira jamais assez, la cohabitation pacifique entre chrétiens et musulmans dans la tolérance et le respect, nous vaut de réels motifs de satisfaction et de fierté, comme l’a souligné le Saint-père, Jean-Paul II, à l’occasion de sa visite pastorale au Sénégal en 1992 », a déclaré le Aly Ngouille Ndiaye sur Aps.



L’édition 2018 du pèlerinage, pour lui revêt un cachet tout particulier en ce sens qu’elle coïncide, comme celle de l’année dernière, avec le mois de ramadan vécu dans la ferveur par la communauté musulmane.



A l'en croire cette coïncidence est une occasion cruciale de louer davantage le seigneur pour les merveilles qu’Il accomplit pour le peuple sénégalais. Avant de souligner que le thème de cette année : "O Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur !", est en "parfaite harmonie" avec notre vécu spirituel dans ce monde actuel en perpétuelle mutation.