Popenguine: Aly Ngouille Ndiaye plaide pour un retour aux enseignants de Marie et du Christ

Le ministre sénégalais de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a plaidé pour un retour aux enseignements de Marie et du Christ, en marge du pèlerinage Marial de Popenguine qui est, selon lui, « un moment de cohabitation pacifique et légendaire dans communauté religieuses au Sénégal ».



« Avec la recrudescence des crimes et la propagation d’idéologies aux antipodes des valeurs léguées par nos traditions respectives, pouvant ébranler fortement notre foi et crainte en Dieu, la vie de Jesus et de Marie tous vénérés par les Chrétiens et Musulmans, doit être montrée en exemple dans notre société », plaide M. Ndiaye qui représentait le président Macky Sall.



Par ailleurs, en pareilles circonstances, la mission sacrée de l’Eglise qui est de réaliser la paix de l’homme, « mérite d’être révisée dans notre contexte actuel marqué par une perte progressive de vertu religieuse et de repères traditionnelles, qui jusque-là, fondent notre identité » ajoute-t-il.



Selon le ministre, l’Eglise a toujours produit des modèles de probité, source d’inspiration pour la jeunesse sénégalaise. « Cette réalité justifie amplement l’intérêt toujours grandissant que nous devons accorder à cette retrouvaille au Sanctuaire Marial de Popenguine, lieu de ressourcement et de recueillement spirituel d’où jaillit, à l’occasion de chaque fête de Pentecôte ».