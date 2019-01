Port Automne de Dakar : Les cadres réitèrent leur solidarité à Aboubacar Sadikh Béye

La Direction général du port automne Dakar a partagé avec les cardes de la structure le plan de transformation 2019-2023 qui vise à en faire le port, moteur de l’émergence impulsé par la politique du président de la République Macky Sall. Au sortir de la rencontre, des cadres du PAD, qui ont fait face à la presse, hier mercredi, ont volé au secours de leur Directeur Général à savoir Aboubacar Sadikh Béye, invitant ainsi l’Etat du Sénégal à mettre les moyens pour permettre au Port de retrouver son lustre d’Antan.



A en croire les travailleurs, Le directeur général du Pad ne peut pas être tenu pour responsable de la situation actuelle du port. Les Cadres du port indiquent qu’en réalité, cette situation découle d’une absence de politique de développement portuaire cohérente et du non-accompagnement de l’Etat. « Il n’a jamais été question de lâcher notre directeur Aboubacar Sadikh Beye. Au contraire, il a notre soutien total et nous adhérons pleinement à sa vision de faire du port un moteur de développement de l’émergence », affirment t-ils.



Aujourd'hui trois opportunités s'offrent au Sénégal : faire de Dakar une place portuaire secondaire, un port de transbordement régional et un hub portuaire Dakar.



Par conséquent, avec la mise en oeuvre du nouveau Plan Stratégique de Développement inclusif 2019-2023 adossé au Plan Sénégal Émergent , les cadres du PAD ont choisi d’être un hub portuaire logistique et industriel.