Port de Dakar: 6 bateaux saisis pour trafic de drogue vendus aux enchères par la Douane

La Subdivision maritime des Douanes met en ventre aujourd’hui 16 février 2022, six (6) bateaux qui ont été saisis dans les eaux sénégalaises pour trafic de drogue. Il s’agit des navires le vraquier Asso6, le senneur Sscmi, le bateau de croisière La Rosa, le voilier à moteur Ainez, du quinquari Addacious et du plaisancier Ouarane 2.



Cette vente se fera au siège de la Subdivision maritime sis au Môle 4 du Port autonome de Dakar, aujourd’hui mercredi 16 février à 10 heures, au Mole 4 du Port de Dakar, renseigne « L’Observateur ».



L’opération a été déclenchée après que les procédures administratives et judiciaires ont été rigoureusement suivies par l’administration des Douanes. L’on confie que les bateaux sont vendus libres de tous droits et taxes perçus par les services des douanes avec pour faculté pour l’adjudicataire d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.



À en croire le journal, le montant de l’adjudication, majoré de 3% sera payé au comptant sous peine de folles enchères. Par ailleurs, tous les renseignements ont été donnés à titre indicatif et aucune réclamation n’est permise. Par conséquent, s’il n’y a pas d’offre suffisante, la Douane se réserve le droit de surseoir la vente, indique ce journal.