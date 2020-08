Port de Dakar: la Douane intercepte 9 véhicules volés en Europe

La subdivision des Douanes de Dakar port a saisi mercredi dernier, 9 véhicules dissimulés dans trois conteneurs de ports européens, dans le cadre des opérations de démantèlement des réseaux et couloirs de trafic international de drogue, de véhicules et de produits prohibés.



A l’ouverture desdits conteneurs, les 9 véhicules sont découverts. Il s’agit d’un DS7 Crossback, de 3 Peugeot 3008, de 2 Peugeot 5008, de 2 Toyota Rav4 et d’un Toyota CHR.



Les vérifications faites au niveau d’Interpol ont permis de constater que les véhicules avaient été déclarés volés. Le réseau de faussaires de documents notamment de cartes à grises et de faux certificats de Mine à la Consommation lié à cette affaire est mis hors d’état de nuire, selon Libération.