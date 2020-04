Port obligatoire de masques: Aly Ngouille Ndiaye satisfait de la réaction des Sénégalais

Aly Ngouille Ndiaye est satisfait de la prise en charge par les Sénégalais de son arrêté obligeant au port du masque. Le ministre de l’Intérieur, qui procédait à la réception d’un lot de matériels pour les sapeurs pompiers n’a pas caché son sentiment.



« Si nous regardons ce qui se passe depuis lundi, suite à la publication de l’arrêté le dimanche, on voit que les Sénégalais ont adopté cette démarche qui consiste à se protéger dès qu’ils sortent de leurs maisons. Il est vrai avec les moyens du bord, avec les masques qu’on a des fois sur le marché, il faut quand même qu’on soit vigilants, parce qu’aussi on ne doit pas acheter des masques qui contiennent des germes aussi. Il faut que les gens sachent quels masques faut-il acheter, où faut-il les acheter. Dans un premier temps, les gens se débrouillent avec les moyens du bord, mais aujourd’hui de plus en plus même les tailleurs sont en train de se perfectionner. Moi-même, j’essaie de diversifier les masques pour les essayer. L’Association sénégalaise de normalisation (ASN) a sorti une nouvelle norme, il faut que les gens s’inspirent de celle-ci pour faire des masques de qualité. L’artisanat, notamment les tailleurs du coin, a un rôle extrêmement important à jouer. Ces tailleurs doivent s’inspirer de la norme de l’ASN pour faire des masques en attendant que l’industrie locale soit mise en branle pour faire des millions de masques », a-t-il déclaré dans les colonnes du journal Le Témoin.