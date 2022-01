Porté disparu depuis des jours, un élève sergent retrouvé mort sur la plage de Gadaye

La police de Wakhinane Nimzatt, sis à Guédiawaye, a été alertée, jeudi dernier, vers 22h, par la découverte du corps sans vie d'un militaire répondant au nom de Joe Pierre Kpoghoumou sur la plage de la cité Gadaye. Selon « Les Échos », celui-ci était auparavant porté disparu depuis le mardi 28 décembre passé.



Elève de la 41ème promotion en formation à l'École nationale des sous-officiers d'active (Ensoa), il aurait quitté ladite structure sur autorisation de la hiérarchie pour venir passer quelques jours à Dakar.



Par ailleurs, le mardi 28 décembre dernier, il a été porté disparu. Une nouvelle qui a suscité de l’inquiétude chez les membres de sa famille et moult supputations auprès de la direction de l'école. L'alerte a été donnée et des recherches ont été menées dans tous les coins et recoins du quartier. Sans succès.



Après deux jours d'intenses fouilles, le corps sans vie du militaire fut finalement découvert dans la nuit du jeudi 30 au vendredi 31 décembre, vers 22h, sur le rivage de la cité Gadaye. Informés, les policiers de Wakhinane Nimzatt se sont rendus sur les lieux pour constater le drame. Par la suite, la direction de l'Ensoa a été mis au courant, elle a indiqué que l'élève sergent avait demandé et obtenu une permission de sortie pour venir à Dakar et y effectuer un bref séjour.



Le corps sans vie de Joe Pierre Kpoghoumou a été évacué à la morgue de l'hôpital Principal de Dakar par les sapeurs-pompiers pour les besoins d'une autopsie.