Portrait biographique d'un candidat : Serigne Mboup (Yokku Ba Yëg Ko)

Il déclare « Ceux qui ont réussi dans ce pays n’ont pas de diplômes français» pour magnifier et encourager ces jeunes de l’informel qui veulent entreprendre et se traduire dans le formel. Pour finir ce qu'il faut noter est que l'inconnu du grand public avant 2000, cet homme de 42 ans marié à deux femmes se révélera au Sénégal avec son imposant centre commercial Touba Sandaga construit en plein marché Sandaga à Dakar est bel et bien un homme assis sur une grosse fortune.

Serigne Mboup est né le 28 septembre 1966 à Touba Ndorong dans le Saloum et suit sa scolarité dans une école coranique à Coki, où il étudie le Saint Coran. Après avoir terminé ses études coraniques, il rejoint son père au marché de Sandaga de Dakar, pour apprendre le commerce et la gestion d’entreprises.À la suite du décès de son père en 1992, Serigne Mboup prend la direction de l’entreprise familiale, le Groupe comptoir commercial Bara Mboup (CCBM) avec ses frères. Il finit par élargir les activités de l’entreprise à divers secteurs notamment l’automobile, l’électronique, la finance, la logistique et l’agriculture.Il est propriétaire et fondateur du centre commercial Ouest-Africain Touba Sandaga inauguré par l’ancien président Abdoulaye Wade en 2001. En 2008, Serigne Mboup inaugure la ligne de ferry assurant la liaison entre Dakar et Ziguinchor, ce qui contribue au désenclavement de la Casamance. Sur le plan politique, Mboup a été élu président de la chambre de commerce de Kaolack en 2010 avant d’être élu maire de la ville en 2022.Par ailleurs le Co-fondateur de CCBM est nommé président de l’Union Nationale des Chambres de Commerce d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal, (UNCCIAS).